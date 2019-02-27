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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de cumartesi günü evinde karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü evinde karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde U21 Takımı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen idman, salonda egzersiz çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardında 2 gruba ayrıldı ve 5'e 2 top kapma pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.


Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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