Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında karşı karşıya geleceği Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk ve pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, dar alanda çift kale maç yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.