İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 Yaptı

Fenerbahçe Opet, 2021 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 1.

ayak ikinci mücadelesinde Slovenya'nın Calcit Volley Kamnik takımını 3-1 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.



Salon: Pala Verde


Hakemler: Andrii Kovalchuk (Ukrayna), Christian Peter Wolf (İsviçre)


Fenerbahçe: Cansu, Bahar, Naz, Mihajlovic, Dicle Nur, Ceren, Melis (L) (Beliz, Busa, İpar)


Calcit Volley Kamnik: Vovk, Jerala, Kostic, Radiskovic, Charuk, Pogacar, Janezic (L) (Spoljaric, Mihevic, Marusic, Zatkovic)


Setler: 25-16, 20-25, 26-24, 25-17


Süre: 104 dakika (23, 30, 26, 25)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.