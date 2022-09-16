Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 18 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanı Rennes ile oynadığımız karşılaşmada ilk 11'de forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken, diğer oyuncular ise salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Ardından sahada koşu, ısınma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.