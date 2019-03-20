Fenerbahçe, CSKA Moskova'ya konuk olacak

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 28. haftasında Rus temsilcisi CSKA Moskova'ya konuk olacak.

THY Euroleague'in 28. haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 20.00'de Magasport Arena'da Rus ekibi CSKA Moskova ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 27 haftada Fener 23 galibiyet, 4 mağlubiyetle zirvede yer alırken, Moskova ise 21 galibiyet, 6 mağlubiyetle ikinci sırada bulunuyor. Rus temsilcisi son olarak Anadolu Efes'i İstanbul'da 80-78 mağlup etti.

Fenerbahçe'de Moskova maçı öncesinde Tyler Ennis ve Joffrey Lauvergne'nin sakatlıkları bulunuyor.

16. randevu

CSKA Moskova ile Fenerbahçe, Euroleague'de bugüne kadar 15 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar parkeden 7 kez galip ayrılırken, Moskova ise 8 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fener 79-75'lik skorla kazandı.

İstatistiklerle iki takım

Euroleague'de Fenerbahçe 84.4 sayı ortalamasıyla oynarken, CSKA Moskova ise 84.4 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 13.1 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Moskova ekibinde ise Cory Higgins 15.1 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını katkıda bulunuyor.