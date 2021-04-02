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Fenerbahçe DC Başkanı Erhan Türk'ten, Büyükelçi H.Murat Mercan'a ziyaret

Fenerbahçe DC Başkanı Erhan Türk, Türkiye Washington Büyükelçisi olarak göreve başlayan Hasan Murat Mercan’ı ziyaret etti.

Fenerbahçe DC Başkanı Erhan Türk, Türkiye Washington Büyükelçisi olarak göreve başlayan Hasan Murat Mercan'ı ziyaret etti.


Fenerbahçe DC Başkanı Erhan Türk ve yönetim kurulu üyeleri, Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'a ziyarette bulundu. Mercan, derneğin çalışmaları hakkında bilgi alırken, büyükelçilik ile işbirliği içinde gerçekleştirilebilecek etkinliklere dair de görüş alışverişinde bulunuldu.

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