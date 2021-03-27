Fenerbahçe, Denizlispor hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig’in 32.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. hafta maçında Denizlispor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saat 17.00'de başladı. İlk bölümde salonda core çalışması yapıldı. Ardından sahaya geçen futbolcular, çabukluk ve pas çalışmasının devamında dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamlandı.
Fenerbahçe, Denizlispor hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.