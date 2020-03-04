İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 25.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında cumartesi günü Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.


Can Bartu Tesisleri'nde antrenörler Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Trabzonspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular rejenerasyon yaptı. Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması uyguladı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla antrenman sona erdi.


Fenerbahçe, Denizlispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.