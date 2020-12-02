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Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig’in 11.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında pazar günü konuk olacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman saat 11.30'da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. 3 grup halinde yapılan pas çalışması ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Tolga Ciğerci takımla birlikte çalıştı. Nazım Sangare ve Harun Tekin koşulara devam ederken; Mbwana Samatta fitness çalışmalarını sürdürdü. Sinan Gümüş ise çalışmalarını kendisi için hazırlanan özel program eşliğinde sürdürürken; Diego Perotti ve Kemal Ademi'nin de tedavilerine devam edildi.


Fenerbahçe, Denizlispor maçının çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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