Fenerbahçe deplasman serisini derbide sürdürmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Fenerbahçe, zorlu maçı kazanarak bu sezon ilk derbi galibiyetini alma hesapları yapıyor. Sezonun son maçına çıkacak sarı-lacivertlilerin deplasmanda 11 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, yarın akşam saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta sahasında Antalyaspor'u 2-0 yenmesine rağmen, sarı-kırmızılıların da MKE Ankaragücü'nü mağlup etmesi sonrası şampiyonluğu rakibine kaptırdı. Ligin son haftasında Gaziantep FK ile oynaması planlanan ancak Antep ekibinin, deprem felaketinden dolayı ligden çekildiği için hükmen galip sayılacak Fenerbahçe, son maçını Galatasaray'a karşı oynayacak. Kanarya'da hedef bu sezon ilk derbi galibiyeti elde etmek.

Ezeli rakibiyle Kadıköy'de oynadığı mücadeleyi 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a karşı da deplasmanda 0-0 berabere kalırken, iç sahada 4-2'lik mağlubiyet elde etti. Jorge Jesus yönetiminde bu sezon 3 derbi maçtan 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, derbi karnesine galibiyet eklemek istiyor.

Deplasmanda 11 maçlık yenilmezlik serisi

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon dış sahada 17 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 39 puan topladı. Rakip filelere 37 gol kaydeden sarı-lacivertliler, kalesinde ise 15 gol gördü. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 11 müsabakada ise mağlubiyet yüzü görmezken; 1'i hükmen olmak üzere 9 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Golcüler takımı sırtlıyor

Fenerbahçe'de bu sezon hücum yönünden verimlilikle dikkat çekerken, ligin en golcü takımı konumunda yer alıyor. 84 gol kaydeden sarı-lacivertlilerde Enner Valencia ve Michy Batshuayi ön plana çıktı. Süper Lig'de bu sezon gol krallığı listesinde yer alan Valencia, 29 golle takımını sırtlarken, Belçikalı forvet Michy Batshuayi ise 12 gole imza attı.

En deneyimli Serdar Aziz

Bu önemli mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin savunma oyuncusu Serdar Aziz, Fenerbahçe formasıyla derbide Galatasaray'a karşı 6 kez sahada yer aldı. Serdar, Galatasaray formasıyla da Fenerbahçe'ye karşı 4 kez rakip oldu. Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Osayi Samuel de kariyerlerinde 4'er kez Galatasaray derbisi deneyimi yaşadı.