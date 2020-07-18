Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 33. haftasında yarın Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyucular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla derbi maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.