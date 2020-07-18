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Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, yarın deplasmanda konuk olacağı Beşiktaş derbisinin hazırılıklarını tamamlayarak, kampa girdi.


Süper Lig'in 33. haftasında yarın Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyucular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Bu antrenmanla derbi maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.

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