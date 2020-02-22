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Fenerbahçe derbi için kampa girdi

Fenerbahçe, Süper Lig’in 23.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayıp, kampa girdi.


Can Bartu Tesisleri'nde Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncuları 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.


Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.

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