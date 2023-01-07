Fenerbahçe, derbi için kampa girdi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayıp kampa girdi.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı. Fenerbahçe, antrenmanın ardından kampa girdi.