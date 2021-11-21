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Fenerbahçe derbi için yola çıktı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Galatasaray derbisi için Samandıra Can Bartu Tesisleri’nden çıkış yaptı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, Galatasaray derbisi için Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden çıkış yaptı. Onlarca taraftar çıkış yapan takım otobüsü içerisindeki futbolcuları tezahüratlarla uğurladı.


Fenerbahçe, bugün saat 19.00'da ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. 394'üncü randevu öncesi Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet Can Bartu Tesisleri'nden saat 17.00 sıralarında çıkış yaparak maçın oynanacağı NEF Stadı'na doğru yola çıktı. Öğlen saatlerinden itibaren takımını desteklemek üzere tesis önüne gelen Fenerbahçeli taraftarlar alkış ve tezahüratlar eşliğinde takımlarını uğurladı.

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