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Fenerbahçe, derbiye coşkuyla uğurlandı

Süper Lig’in 3.

Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam Galatasaray'a konuk olacak sarı-lacivertliler, tesislerden ayrıldı.


Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam 19.00'da oynanacak derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maçın başlamasına saatler kala sarı-lacivertli tesislerden meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde coşkulu bir şekilde derbiye uğurlandı. Fenerbahçe, yoğun taraftar desteğiyle maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı'na hareket etti. Taraftarlar, oyuncuların yer aldığı otobüsün arkasından koşarak futbolcuları uğurladı. Futbolcuların bu sırada taraftarlara el salladığı görüldü. Uğurlama sırasında sosyal mesafe kuralına uyulmaması dikkatlerden kaçmadı.


Öte yandan, polis ekipleri yol boyunca yoğun güvenlik önlemi aldı.

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