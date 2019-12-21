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Fenerbah?e derbiye haz?r

Fenerbah?e, S?per Lig’in 16.

Fenerbah?e, S?per Lig'in 16. haftas?nda sahas?nda Be?ikta? ile oynayaca?? ma??n haz?rl?klar?n? ak?am saatlerinde yapt??? antrenmanla tamamlad?.


Fenerbah?e, Be?ikta? ma?? haz?rl?klar?n? tamamlay?p kampa girdi. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direkt?r Ersun Yanal y?netiminde ger?ekle?tirilen antrenman ko?u, ?s?nma ve koordinasyon hareketleriyle ba?lad?. 3 grup halinde yap?lan 5'e 2 top kapma ve pas ?al??mas?yla devam eden idman, bireysel ve taktiksel ?al??malarla sona erdi.


Fenerbah?e, Be?ikta? ma?? haz?rl?klar?n? tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

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