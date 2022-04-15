İhlas Haber Ajansı

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Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisini aldı

Fenerbahçe, kiralık olarak forma giyen Uruguaylı futbolcu Diego Rossi’nin bonservisinin 5.

Fenerbahçe, kiralık olarak forma giyen Uruguaylı futbolcu Diego Rossi'nin bonservisinin 5.5 milyon Euro karşılığında alındığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.


Fenerbahçe, sezon başında Los Angeles FC'den kiraladığı Uruguaylı futbolcu Diego Rossi'nin bonservisini aldı. KAP'a yapılan açıklamada, Rossi için sarı-lacivertlilerin Los Angeles'a 5.5 milyon Euro bonservis ödeyeceği, oyuncuyla da 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.


24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 25 maçta 4 gol kaydederken, 7 de asist yaptı.

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