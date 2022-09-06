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Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubunun 1.

haftasında 8 Eylül Perşembe günü Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü.


UEFA Avrupa Ligi B Grubunun 1. haftasında Dinamo Kiev ile oynayacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenman, sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 7 Eylül Çarşamba günü Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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