İhlas Haber Ajansı

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Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçına statta çalıştı

Fenerbahçe, çarşamba akşamı Dinamo Kiev ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2.

eleme turu rövanş maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.


Ülker Stadı'nda Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, dayanıklılık koşuları ile başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel çalışmalarla da noktalandı. Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz'in tedavilerine edildi.


Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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