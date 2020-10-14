Fenerbahçe, dünya devlerini geride bıraktı

Sarı-lacivertliler, eylül ayında toplam 8 milyon 250 bin etkileşimle, sosyal medyada Liverpool ve Arsenal gibi dev kulüpleri geride bırakarak 3. sıraya yükseldi.

Transferde hareketli bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, sosyal medyayı da adeta salladı. Yapılan araştırmalara göre sarı-lacivertli kulüp, eylül ayında taraftarının yaptığı 8 milyon 250 bin etkileşimle dünyada en çok konuşulan 3. kulüp oldu.

Eylül ayında yapılan araştırmaya göre zirvede 14 milyon etkileşimle Barcelona yer aldı. İspanyol ekibini 9 milyon 930 bin etkileşimle Chelsea takip ederken, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ise 8 milyon 250 bin ile 3. sırada kendine yer buldu.

Fenerbahçe'yi 8 milyon 7 bin ile Liverpool ile 7 milyon 750 bin ile Arsenal izledi.

Sarı-lacivertli kulübün resmi hesabı da bu etkileşimler sonrası sosyal medya hesabından sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür mesajı yayımladı.