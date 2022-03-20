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Fenerbahçe, Dünya Down Sendromu Günü'nü unutmadı

Fenerbahçeli futbolcular, Dünya Down Sendromu Günü’nde farkındalık oluşturmak için sarı-lacivert çorapları ellerine takarak sahaya çıktı.

Fenerbahçeli futbolcular, Dünya Down Sendromu Günü'nde farkındalık oluşturmak için sarı-lacivert çorapları ellerine takarak sahaya çıktı.


Spor Toto Süper Lig 30. hafta maçında Konyaspor maçı öncesi Fenerbahçeli futbolcular seremonide, Türkiye Down Sendromu Derneği (Down Türkiye) tarafından düzenlenen #rengimizbelliolsun kampanyasına destek vererek sarı-lacivert renkteki çorapları ellerine giydi. Sarı-lacivertli futbolcuların bu hareketi tribünlerden yoğun destek gördü.

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