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Fenerbahçe, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 mağlup etti

Misli.

com Sultanlar Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 mağlup etti. Yarı finalin ikinci karşılaşması 5 Nisan Pazartesi günü saat 14.00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.



Salon: Burhan Felek Vestel


Hakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç


Eczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Hande, Yasemin, Boskovic, Saliha, Beyza, Simge (L), Fatma, Ogbogu


Fenerbahçe: Robinson, Dicle, Vargas, Mihajlovic, Eda, Naz, Melis (L), Bahar, Busa, Beliz


Setler: 0-3 (17-25, 21-25, 21-25)


Süre: 86 dakika (25, 30, 31)

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