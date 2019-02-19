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Fenerbahçe efsanelerinden Abdullah Çevrim hayatını kaybetti

Fenerbahçe’nin unutulmaz futbolcularından biri olan Abdullah Çevrim, 77 yaşında geçirdiği krizi sonrası hayatını kaybetti.

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından biri olan Abdullah Çevrim, 77 yaşında geçirdiği krizi sonrası hayatını kaybetti.


A Milli Takım'ın eski futbolcularından, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Gaziantepspor kulüplerinde forma giyen spor yorumcusu Abdullah Çevrim, Fethiye'de geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti. Çevrim'in daha önceden kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Çevrim'in vefatının ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "A Milli Takımımızın eski futbolcularından, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Gaziantepspor kulüplerinde forma giyen spor yorumcusu Abdullah Çevrim'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Abdullah Çevrim'e Allah'tan rahmet; Ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

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