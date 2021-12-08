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Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6.

haftasında evinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt karşılaşmasını hazırlıklarını tamamladı.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman top kapma ile çalışmaları ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise mücadelenin taktiği ile üzerinde duruldu.


Antrenmanda Mert Hakan Yandaş ile Enner Valencia bireysel çalışırken, kaleci Altay Bayındır'ın ise tedavisine devam edildi.

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