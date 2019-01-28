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Fenerbahçe Ekici ile oynadı Topal'la güldü

Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Evkur Yeni Malatyaspor‘u 3-2 mağlup etti.

Müsabakada sarı-lacivertliler adına 2 gol atan Mehmet Ekici bir penaltıdan da yararlanamadı. Mehmet Topa ise 86. dakikada galibiyeti getiren golü kaydetti.


Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti. Müsabakanın 2. dakikasında Mehmet Ekici ile erken bir gol bulan sarı-lacivertliler oyuna ağırlığını koyarken 28. dakikada Mina'nın attığı gol ile skor 1-1'e geldi. Maçın 31. dakikasında serbest vuruşta tekrardan sahneye çıkan Ekici topu ağlara gönderirken takımını bir kez daha öne geçirmeyi başardı. İlk yarının son dakikaları oynanırken 45+3'de Donald skoru bir kez daha beraberliğe getirdi. Maçın ikinci yarısında yakaladığı pozisyonlardan yararlanamayan sarı-lacivertliler 86. dakikada Mehmet Topal'ın kafa golüyle 3-2 öne geçti ve müsabakadan galip ayrılan taraf oldu.

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