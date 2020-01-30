İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe Falette'nin lisansını çıkardı

Fenerbahçe’nin Almanya’nın Eintracht Frankfurt takımından kiraladığı Gineli stoper Falette’nin lisansı çıktı.

Fenerbahçe'nin Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından kiraladığı Gineli stoper Falette'nin lisansı çıktı.


Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin E. Frankfurt takımından transfer ettiği 27 yaşındaki defans oyuncusu Simon Falette, Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan sarı-lacivertlilerin takım kadrosuna dahil edildi.


Sarı-lacivertliler Falette'yi, kiralık olarak renklerine bağladığını 8 Ocak'ta açıklamıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.