Fenerbahçe Falette'nin lisansını çıkardı

Fenerbahçe’nin Almanya’nın Eintracht Frankfurt takımından kiraladığı Gineli stoper Falette’nin lisansı çıktı.
Fenerbahçe'nin Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından kiraladığı Gineli stoper Falette'nin lisansı çıktı.
Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin E. Frankfurt takımından transfer ettiği 27 yaşındaki defans oyuncusu Simon Falette, Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan sarı-lacivertlilerin takım kadrosuna dahil edildi.
Sarı-lacivertliler Falette'yi, kiralık olarak renklerine bağladığını 8 Ocak'ta açıklamıştı.