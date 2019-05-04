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Fenerbahçe finalde

Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final son maçında Galatasaray ile karşılaştı.

Sarı-lacivertli ekip, maçtan 54-51 galip ayrıldı ve yarı final serisini 3-2 kazanarak finale çıktı. Karanya finalde Çukurova Basketbol ile karşılaşacak.



Salon: Metro Enerji


Hakemler: Ali Serkan Emlek, Uğur Özen, İbrahim Altıntaş


Fenerbahçe: Tuğçe Canıtez 10, Birsel Vardarlı Demirmen 5, Kelsey Plum 12, Cecilia Zandalasini 4, Kia Vaughn 2, Kiah Stokes 13, Ayşe Cora 8, Esra Ural Topuz


Başantrenör: Valerie Garnier


Galatasaray: Işıl Alben 2, Victoria Macaulay 11, Farhiya Abdi 18, İnci Güçlü 4, İrem Naz Topuz, Şerife Alperi Onar 4, Monika Grigalauskyte 12, Sinem Ataş


Başantrenör: Efe Güven


1. periyot: 11-12 (Galatasaray lehine)


Devre: 27-25 (Fenerbahçe lehine)


3. periyot: 35-43 (Galatasaray lehine)

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