Fenerbahçe finalde

Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final son maçında Galatasaray ile karşılaştı.
Sarı-lacivertli ekip, maçtan 54-51 galip ayrıldı ve yarı final serisini 3-2 kazanarak finale çıktı. Karanya finalde Çukurova Basketbol ile karşılaşacak.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Uğur Özen, İbrahim Altıntaş
Fenerbahçe: Tuğçe Canıtez 10, Birsel Vardarlı Demirmen 5, Kelsey Plum 12, Cecilia Zandalasini 4, Kia Vaughn 2, Kiah Stokes 13, Ayşe Cora 8, Esra Ural Topuz
Başantrenör: Valerie Garnier
Galatasaray: Işıl Alben 2, Victoria Macaulay 11, Farhiya Abdi 18, İnci Güçlü 4, İrem Naz Topuz, Şerife Alperi Onar 4, Monika Grigalauskyte 12, Sinem Ataş
Başantrenör: Efe Güven
1. periyot: 11-12 (Galatasaray lehine)
Devre: 27-25 (Fenerbahçe lehine)
3. periyot: 35-43 (Galatasaray lehine)