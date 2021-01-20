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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 6 Şubat'ta

Süper Lig’de ikinci yarının ilk 8 haftasının programı belli oldu.

Süper Lig'de ikinci yarının ilk 8 haftasının programı belli oldu. 24. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.


Süper Lig'in ikinci yarısının ilk 8 hafta programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. İkinci yarının ilk hafta karşılaşmaları 29 Ocak'ta başlayacak. 31 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk edecek. 27. haftada oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması ise 28 Şubat Pazar günü saat 19.00'da. Süper Lig'de 22-29. haftalar arasında oynanacak maçların programı şu şekilde:



22. HAFTA


29 Ocak Cuma


16.00 Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük


19.00 Gaziantep FK-Galatasaray



30 Ocak Cumartesi


13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor


16.00 Aytemiz Alanyyaspor-DG Sivasspor


16.00 M.Başakşehir-A.Hatayspor


19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor



31 Ocak Pazar


13.30 BB Erzurumspor-Ankaragücü


16.00 Denizlispor-Göztepe


16.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor


19.00 Beşiktaş-Trabzonspor



23. HAFTA


2 Şubat Salı


16.00 A.Hatayspor-Fenerbahçe


16.00 HK Kayserispor-A.Alanyaspor


19.00 Galatasaray-M.Başakşehir


19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa



3 Şubat Çarşamba


13.30 DG Sivasspor-BB Erzurumspor


16.00 Karagümrük-Gaziantep FK


19.00 İH Konyaspor-Gençlerbirliği


19.00 FT Antalyaspor-Beşiktaş



4 Şubat Perşembe


16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor


19.00 Trabzonspor-Y.Denizlispor



24. HAFTA


6 Şubat Cumartesi


13.30 Kasımpaşa-A.Hatayspor


16.00 A.Alanyaspor-Çaykur Rizespor


16.00 M.Başakşehir-Karagümrük


19.00 Fenerbahçe-Galatasaray



7 Şubat Pazar


13.30 BB Erzurumspor-HK Kayserispor


16.00 MKE ANKARAGÜCÜ-DG Sivasspor


16.00 Y.Denizlispor-FT Antalyaspor


19.00 Beşiktaş-İH Konyaspor



8 Şubat Pazartesi


16.00 Gaziantep FK-Göztepe


19.00 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor



25. HAFTA


12 Şubat Cuma


19.00 Çaykur Rizespor-BB Erzurumspor



13 Şubat Cumartesi


13.30 HK Kayserispor-MKE ANKARAGÜCÜ


16.00 Trabzonspor-Gaziantep FK


19.00 Karagümrük-Fenerbahçe



14 Şubat Pazar


13.30 İH Konyaspor-Y.Denizlispor


16.00 A.Hatayspor-A.Alanyaspor


16.00 Göztepe-M.Başakşehir


19.00 Galatasaray-Kasımpaşa



15 Şubat Pazartesi


19.00 FT Antalyaspor-Yeni Malatyaspor


19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş



26. HAFTA


19 Şubat Cuma


19.00 M.Başakşehir-Trabzonspor



20 Şubat Cumartesi


13.30 Kasımpaşa-Karagümrük


16.00 Yeni Malatyaspor-İH Konyaspor


16.00 Y.Denizlispor-Gençlerbirliği


19.00 A.Alanyaspor-Galatasaray



21 Şubat Pazar


13.30 BB Erzurumspor-A.Hatayspor


16.00 DG Sivasspor-HK Kayserispor


16.00 Gaziantep FK-FT Antalyaspor


19.00 Fenerbahçe-Göztepe



22 Şubat Pazartesi


19.00 MKE ANKARAGÜCÜ-Çaykur Rizespor



27. HAFTA


26 Şubat Cuma


16.00 İH Konyaspor-Gaziantep FK


16.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor


19.00 Beşiktaş-Y.Denizlispor



27 Şubat Cumartesi


13.30 A.Hatayspor-MKE ANKARAGÜCÜ


13.30 Karagümrük-A.Alanyaspor


16.00 Çaykur Rizespor-DG Sivasspor


16.00 FT Antalyaspor-M.Başakşehir


19.00 Galatasaray-BB Erzurumspor



28 Şubat Pazar


16.00 Göztepe-Kasımpaşa


19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe



28. HAFTA


2 Mart Salı


16.00 Gaziantep FK-Gençlerbirliği


19.00 Yeni Malatyaspor-Beşiktaş



3 Mart Çarşamba


13.30 BB Erzurumspor-Karagümrük


16.00 DG Sivasspor-A.Hatayspor


16.00 M.Başakşehir-İH Konyaspor


19.00 HK Kayserispor-Çaykur Rizespor


19.00 MKE ANKARAGÜCÜ-Galatasaray



4 Mart Perşembe


16.00 A.Alanyaspor-Göztepe


16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor


19.00 Fenerbahçe-FT Antalyaspor



29. HAFTA


6 Mart Cumartesi


16.00 Y.Denizlispor-Yeni Malatyaspor


19.00 Beşiktaş-Gaziantep FK



7 Mart Pazar


13.30 Karagümrük-MKE ANKARAGÜCÜ


16.00 A.Hatayspor-HK Kayserispor


16.00 Gençlerbirliği-M.Başakşehir


19.00 Galatasaray-DG Sivasspor



8 Mart Pazartesi


16.00 Trabzonspor-A.Alanyaspor


16.00 FT Antalyaspor-Kasımpaşa


19.00 Göztepe-BB Erzurumspor


19.00 İH Konyaspor-Fenerbahçe

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