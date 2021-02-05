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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi Cüneyt Çakır'ın!

Süper Lig’de 24.

Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı. Yarın Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde düdük Cüneyt Çakır'da olacak.


Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 24. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Yarın saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır'ın görev yapacağı açıklandı.


Süper Lig'in 24. haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde:



6 Şubat Cumartesi


13.30 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek


16.00 A.Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Mete Kalkavan


16.00 Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler


19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Cüneyt Çakır



7 Şubat Pazar


13.30 BB Erzurumspor - Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu


16.00 MKE Ankaragücü - DG.Sivasspor: Burak Şeker


16.00 Y.Denizlispor - FT.Antalyaspor: Zorbay Küçük


19.00 Beşiktaş - İH.Konyaspor: Halis Özkahya



8 Şubat Pazartesi


16.00 Gaziantep FK - Göztepe: Volkan Bayarslan


19.00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Erkan Özdamar

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