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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi Halil Umut Meler'in

Süper Lig’in 23.

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler, Beşiktaş-Trabzonspor maçını ise Fırat Aydınus yönetecek.


Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 23. haftasında görev alacak hakemleri açıklandı. Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler görev yapacak. Cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş - Trabzonspor maçında ise düdük Fırat Aydınus'ta olacak.


İşte Süper Lig'in 23. haftasında görev alacak hakemler:



21 Şubat Cuma


20.00 DG.Sivasspor - A.Alanyaspor: Zorbay Küçük



22 Şubat Cumartesi


14.00 Kayserispor - Konyaspor: Arda Kardeşler


17.00 Göztepe - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa


20.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Fırat Aydınus



23 Şubat Pazar


13.30 Yeni Malatyaspor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu


16.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan


19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Halil Umut Meler



24 Şubat Pazartesi


20.00 Çaykur Rizespor - M.Başakşehir: Cüneyt Çakır


20.00 Kasımpaşa - Denizlispor: Atilla Karaoğlan

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