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Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 32.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta maçında 10 Nisan Pazar günü Kadıköy'de Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.


Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın devamında gerçekleştirilen bireysel çalışmalarla idman tamamlanırken, Kayserispor karşısında forma giyen oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

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