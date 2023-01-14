İhlas Haber Ajansı

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Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig’in 19.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.


Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente hareket edecek.

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