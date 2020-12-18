Fenerbahçe, Gaziantep karşısında galibiyet arıyor

Süper Lig'de son haftalarda bekleneni veremeyen Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında alacağı bir galibiyet ile çıkışa geçmek istiyor. Gaziantep, evinde oynadığı son 12 Süper Lig maçını kaybetmezken, iç sahadaki son yenilgisini Fenerbahçe'den almıştı.

Süper Lig'de oynadığı son 3 iç saha maçını kaybeden Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında alacağı galibiyetle çıkışa geçmek istiyor. Evinde oynadığı son 12 Süper Lig maçını kaybetmeyen (5 Galibiyet, 7 Beraberlik) ve bu karşılaşmaların tamamında gol atan (24 gol) Gaziantep FK, iç sahadaki son yenilgisini Ocak 2020'de oynanan maçta Fenerbahçe'ye karşı 2-0'la almıştı.

Fenerbahçe'de 7 eksik

Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında 7 futbolcusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Mbwana Samatta, Mauricio Lemos, Tolga Ciğerci, Enner Valencia ve Diego Perotti Gaziantep karşılaşmasında forma giyemeyecek. Bu isimlere ek olarak kupada Karacabey Belediyespor karşılaşmasında kırmızı kart gören Altay Bayındır ise cezası sebebiyle Antep'e gitmeyecek. Fenerbahçe'de ayrıca Ozan Tufan ile Dimitris Pelkas kart sınırında.

Kale Oytun'un

Fenerbahçe'de, Gaziantep FK deplasmanında 3. kaleci Oytun Özdoğan forma giyecek. Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan ve sakatlığını atlatmasına rağmen hazır olmayan Harun Tekin'in olmaması, Altay Bayındır'ın da Karacabey maçında kırmızı kart görmesi nedeniyle Oytun, Gaziantep FK maçında forma şansı bulacak.

Yarın Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını, Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacak.