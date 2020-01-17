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Fenerbahçe, Gaziantep maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig’in 18.

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.30'da koşu, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldı. Antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Bu idmanla Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Gaziantep'e gidecek.

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