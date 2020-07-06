İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe, Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 31.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.


Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen idmanda ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.


Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, öğleden sonra kara yolu ile Ankara'ya hareket edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.