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Fenerbahçe, Giresunspor hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın evinde Giresunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın evinde Giresunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.


Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Erwin Koeman yönetiminde yapılan çalışmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Antrenman düz koşuyla başlarken, futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması ve kontrol pas çalışması gerçekleştirdi. Oyunculardan 5 dakika sonra sahaya çıkan Erwin Koeman, Eljif Elmas'ı yanına çağırarak bir süre konuştu ve şakayla karışık oyuncusunu iterek antrenmanı yarıda bırakıp dinlenmesini istedi. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.


Antrenmanda sakatlıkları bulunan Valbuena, Ayew, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Tolga Ciğerci ve Hasan Ali Kaldırım takımdan ayrı çalıştı. Bu isimlerden Valbuena, Ayew ve Alper Potuk'un tedavileri devam etti.

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