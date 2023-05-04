Fenerbahçe, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında deplasmanda pazar günü deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Dün DG Sivasspor ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.