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Fenerbahçe, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur rövanş maçında karşılaşacağı Giresuspor maçı hazırlıklarını tamamladı.


Tur ikinci maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarını bugün tamamladı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde çalışan sarı lacivertliler koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Turun ilk maçından 1-0 üstünlükle ayrılan Fenerbahçe, rövanş maçında yarın saat 20.30'de Giresunspor'a konuk olacak.

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