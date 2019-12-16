Fenerbahçe Giuliano'yu mumla arıyor

Fenerbahçe, eski futbolcusu Brezilyalı orta saha Giuliano'yu mumla arıyor. Sarı-lacivertliler Giuliano'yu gönderdikten sonra yerine transfer ettiği isimlerden verim alamazken, 10 numara pozisyonunda en az verim aldığı iki sezon yaşadı.

Süper Lig'de son iki sezondur 10 numara pozisyonunda verim alamayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon başında gönderdiği Brezilyalı futbolcu Giuliano'yu mumla arıyor. Giuliano'dan sonra bu mevki için Benzia ve Mehmet Ekici'yi deneyen sarı-lacivertliler son olarak bu sezon başında transfer edilen Max Kruse'dan beklenen verimi alamadı. Brezilyalı futbolcudan sonra Yassine Benzia'yı bu mevkide şans veren teknik heyet Cezayirli futbolcudan 20 maçta sadece 2 asistlik verim alabildi. Daha sonra 10 numara pozisyonunda Mehmet Ekici forma bulurken, 29 yaşındaki futbolcu 21 maçta 3 gol, 1 asistlik performans gösterdi ve bu sezon başında kadro dışı bırakıldı.

Kruse etkisiz

2019-2020 sezonu başında Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen'den transfer edilen Max Kruse bekleneni veremedi. Bu sezon Süper Lig'de sarı-lacivertli formayla 10 maçta forma giyen Alman futbolcu 1 gol, 6 asistlik performans göstermesine rağmen beklentileri karşılayamadı. Özellikle aldığı kilolar ve maç içerisinde kaçırdığı pozisyonlarla dikkat çeken 31 yaşındaki futbolcu taraftarın tepkisine maruz kaldı.

Giuliano'yu mumla arıyor

Sarı-lacivertli ekibe 2017-2018 sezonunda Zenit'ten transfer olan Brezilyalı orta saha Giuliano Fenerbahçe kariyerinde 37 maçta 16 gol atıp 6 asistlik performans gösterirken, takımındaki en önemli gol silahlarından biri olmuştu. 18-19 sezonu başında Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'a transfer olan 29 yaşındaki futbolcu burada da gösterdiği performansla dikkat çekerken 53 maçta 23 gol ve 13 asistlik bir katkıda bulundu.