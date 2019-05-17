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Fenerbahçe gol pozisyonu kaçırmada ikinci sırada

Süper Lig’de bu sezon bekleneni veremeyen Fenerbahçe, en çok gol pozisyonu kaçıran takımlar arasında ikinci sırada yer aldı.

Süper Lig'de bu sezon bekleneni veremeyen Fenerbahçe, en çok gol pozisyonu kaçıran takımlar arasında ikinci sırada yer aldı.


Spor Toto Süper Lig bekleneni veremeyen Fenerbahçe, bu sezon en çok gol pozisyonu kaçıran takımlar arasında ikinci sırada yer aldı. Sezon başında Teknik Direktör Phillip Cocu ile yeni bir sayfa açan sarı-lacivertliler, Hollandalı çalıştırıcı ile istediği performansı gösterememesinden dolayı yollarını ayırdı. Daha sonra takım, geçiş döneminde yardımcı antrenör Erwin Koeman'a emanet edilirken, ligin ilk yarısının sonunda ise Ersun Yanal takımın başına getirildi. Bu sezon beklentilerin çok altında kalan Kanarya, aynı zamanda ligin en çok gol pozisyonu kaçıran ikinci takımı oldu. Ligde oynadığı 32 maçta 54 kez net gol pozisyonu kaçıran Fenerbahçe, 56 pozisyon ile Bursaspor'un ardından ikinci olurken, Kasımpaşa da 53 pozisyonla üçüncü sırada yer aldı.

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