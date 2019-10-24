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Fenerbahçe gol vuruşu çalıştı

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Futbolcular antrenmanda gol vuruşu çalıştı.


Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında cumartesi günü sahasında oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından oyuncular 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Gol vuruşu çalışmalarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.


Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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