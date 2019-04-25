Fenerbahçe gol yollarında sınıfta kaldı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 29 haftada 58 gol kaydederken, bu sezon 34 golde kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, gol yollarında da aradığını bulamadı. Geçtiğimiz sezon Teknik Direktör Aykut Kocaman ile 29 haftada 58 gol kaydedip 31 gol yiyen sarı-lacivertliler, bu sezon Cocu, Koeman ve Ersun Yanal ile 34 gol atıp kalesinde 40 gol gördü. Sarı-lacivertliler gösterdikleri bu performansla Süper Lig'i ilk kez eksi averajla bitirme durumuyla karşı karşıya.

Puan olarak da geride

Fenerbahçe gollerin yanı sıra bu sezon puan olarak da geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon geride kalan 29 haftada 57 puanla 4. sırada bulunurken, bu sezon 33 puanla 14. sırada yer aldı.