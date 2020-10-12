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Fenerbahçe, Göztepe hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in 5.

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Gökhan Gönül takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken, sakatlığı bulunan Diego Perotti'nin tedavisine devam edildi. Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda gerçekleşen çift kale maçlarla sona erdi. Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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