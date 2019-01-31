Fenerbahçe, Göztepe karşısında çıkış arıyor

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Göztepe ile oynayacak Fenerbahçe alacağı galibiyetle çıkış yakalamak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da evinde Göztepe ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 19 haftada sarı-lacivertliler 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 20 puanla 14. sırada yer alırken, İzmir ekibi 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 11 beraberlikle aldığı 22 puanla 12. sırada bulunuyor. Müsabakaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan sarı-lacivertliler alacağı puan yada puanlarla ligde yükselişe geçmek istiyor.

50. randevu

Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'de bugüne kadar 49 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Kanarya 22 kez sahadan galip ayrılırken, Göz Göz ise 8 kez rakibini mağlup etti. 19 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. İki takım arasında oynanan son 2 maçı da Göztepe kazandı.

Fenerbahçe iç sahada kalesini gole kapatamıyor

Süper Lig'de geride kalan 19 haftada Fenerbahçe evinde oynadığı müsabakalarda kalesini gole kapatamıyor. Sarı-lacivertliler, ligde sahasında 17 gol gören MKE Ankaragücü'nden sonra bu alandan en kötü ikinci olarak yer alıyor. Kanarya Ülker Stadyumu'nda oynadığı maçlarda toplam 14 kez rakip takıma gol sevinci yaşattı.

Fenerbahçe kaybediyor, Göztepe kazanıyor

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de iç sahada öne geçtiği maçlarda BB Erzurumspor'un (8 puan) ardından en fazla puan kaybı yaşayan takım (7 puan). Göztepe ise ligde geriye düştüğü hiçbir maçtan puan alamazken, öne geçtiği hiçbir maçta da puan kaybetmedi.

Yanal, Özdeş'e kaybetmiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, ligde teknik adam olarak bugüne kadar 2 kez rakip oldu. Yanal bu maçlardan 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Sakat ve cezalılar

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci, Michael Frey, Oğuz Kağan Güçtekin, Erten Ersu ve Harun Tekin kadroda yer alamayacak. Sarı-lacivertlilerde Hasan Ali Kaldırım ve Martin Skrtel kart cezaları sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek.