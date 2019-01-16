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Fenerbahçe, Gran Canaria deplasmanında

Fenerbahçe, THY Euroleague’in 19.

Fenerbahçe, THY Euroleague'in 19. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı İspanyol ekibi Gran Canaria ile ikinci kez karşılaşacak. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı sarı-lacivertliler kazanmıştı.


THY Euroleague'in 19. haftasında Fenerbahçe yarın TSİ 23.00'de İspanyol ekibi Gran Canaria ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 18 haftada sarı-lacivertliler 16 galibiyetle zirvede yer alıyor. Gran Canaria ise 6 galibiyetle 14. sırada yer alıyor.


İki takım Euroleague'de bugüne kadar 1 kez karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 97-72'lik skorla kazandı.


Ligde Fenerbahçe 83.7 sayı ortalamasıyla oynarken, İspanyol ekibi 78.9 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 14.9 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor. Gran Canaria'da ise Christopher Evans 10.3 sayı ile ortalamasıyla takıma katkıda bulunuyor.

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