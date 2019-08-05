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Fenerbahçe günün ilk idmanını tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını tamamladı.


Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 10.30'da başladı. Isınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla devam edecek.

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