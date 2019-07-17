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Fenerbahçe günün ilk idmanını yaptı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Can Bartu Tesisleri’nde günün ilk idmanını tamamladı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Can Bartu Tesisleri'nde günün ilk idmanını tamamladı.


Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular; top kapma, pas ve hücum çalışmaları yaptı. İdman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Sarı-lacivertli oyuncular, günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanıyla sürdürecek.

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