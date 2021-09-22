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Fenerbahçe, GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 6.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında yarın GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Ligin 6. haftasında GZT Giresunspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe maçın hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel çalışmalarla noktalandı. Bu antrenmanla GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.

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