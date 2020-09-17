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Fenerbahçe, Hatayspor hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig’in 2.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında pazartesi günü evinde oynayacağı A. Hatayspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen salonda yapılan kuvvet çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular çalışmalarını ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdü. Daha sonra 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı.


Sarı-lacivertliler, Hatayaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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