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Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 2.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.


Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Bu antrenmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.

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